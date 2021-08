Praça Anjos da Paz, Realengo, Zona Oeste - Armando Paiva/ Agencia O Dia

Rio - Dez anos após o massacre de Realengo, a Câmara Municipal aprovou, nesta quarta-feira, a concessão de pensão vitalícia para famílias das vítimas. A Lei 136/2021 é de autoria da vereadora Monica Benício (Psol) e contou com a parceria dos vereadores Tarcísio Motta e Chico Alencar, do mesmo partido.

“Aquelas crianças estavam naquele 07 de abril de 2011, no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. Elas estavam na Escola. Essa escola que deveria ser a fábrica de sonhos, vida e esperança, foi naquela manhã um cenário de terror, morte e desesperança. O poder público tem responsabilidade nesta tragédia, e o mínimo que se espera é o acolhimento e a assistência financeira a essas famílias”,

afirma Monica.



Em 2011, 12 adolescentes estudantes da Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, foram assassinados na chacina. As vítimas do atentado tinham entre 12 e 14 anos. Em 2015, a praça ao lado da escola se tornou um memorial em homenagem as vítimas e passou a se chamar Praça Anjos da Paz.