Publicado 11/08/2021 16:33 | Atualizado 11/08/2021 17:33

Rio - Um bebê abandonado pela mãe foi encontrado dentro de uma sacola plástica na Praça 24 de Outubro, em Inhaúma, na Zona Norte, no fim da manhã desta quarta-feira. O motorista Wallace da Silva Ferreira, de 31 anos, foi quem encontrou o menino recém-nascido e o levou para receber atendimento na Clínica da Família Zilda Arns, no Complexo do Alemão.



"Estava de passagem pela praça e resolvi parar para comprar uma peça do meu carro, mas quando retornava da loja vi essa bolsa azul se mexendo e resolvi ir ver o que era. Curiosidade mesmo. Até achei que poderiam ser filhotes de gatos ou cachorros. Nunca imaginei que poderia ser uma criança", conta o morador do Complexo da Maré, na Zona Norte.



Ainda segundo Wallace, a criança parecia ter poucos dias de vida e estar alimentada. "Se não tivesse se mexido, eu não iria lá ver, porque nem chorando ele estava. Era bem calminho e estava enrolado em um lençol", explicou o motorista.



O menino foi levado para a Clínica da Família Zilda Arns, no Complexo do Alemão. Segundo Wallace, ele não tinha nenhum ferimento ou sinais de sangue que pudessem sugerir o abandono logo após o parto.



"É um sentimento de alívio, porque agora sabemos que ele vai ser bem cuidado e futuramente deve ter um lar. Só fico tentando entender como um ser humano, um pai e uma mãe, pode ter a capacidade de fazer isso com um filho", questionou Wallace, que tem uma filha de 13 anos.



Segundo agentes da 44ª DP (Inhaúma), investigações estão em andamento para apurar o crime de abandono de incapaz. "Agentes realizam diligências em busca de informações que possam auxiliar a esclarecer o caso", afirma a corporação em nota.