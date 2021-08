Dos 454 motoristas alcoolizados, 151 foram registrados em apenas quatro blitzes - Paulo Fernandes/Governo do Estado

Publicado 11/08/2021 19:35 | Atualizado 12/08/2021 09:09

Rio - As ações de fiscalização da Operação Lei Seca realizadas no fim de semana do Dia dos Pais registraram altos índices de alcoolemia nas vias e rodovias em todo o estado do Rio. Entre sexta-feira (6) e domingo (8) 23,4% dos motoristas abordados nas 22 blitz estavam embriagados. Dos 454 condutores flagrados sob efeito de álcool, 151 foram registrados em apenas quatro blitzes realizadas nos municípios de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, e em Teresópolis e Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio.

No sábado (7), na Estrada Venceslau José de Medeiros, em Teresópolis, dos 124 motoristas que realizaram o teste do bafômetro, 57 casos de alcoolemia foram registrados, o que representa 45,97% dos abordados. No mesmo dia, em Itaperuna, 30 pessoas estavam alcoolizadas. No domingo, dos 50 veículos abordados na Avenida Euterpe Friburguense, em Nova Friburgo, 46 estavam sendo dirigidos por motoristas embriagados e apresentaram condutores habilitados para substituírem a direção de seus veículos.



A capital fluminense também registrou altos índices de alcoolemia. Na sexta-feira, em Realengo, na Zona Oeste, 21 motoristas estavam embriagados. No sábado, em São Conrado, 30 pessoas estavam sob efeito de álcool, e no domingo, em Bangu, 33 condutores foram flagrados alcoolizados.

No mês de julho, período de férias escolares, 2.338 motoristas foram flagrados com sinais de alcoolemia nas blitzes da Operação Lei Seca em todo o estado. O número de registros foi o maior desde janeiro de 2021. Em comparação com o mesmo mês nos anos anteriores, o número de motoristas alcoolizados não havia alcançado duas mil pessoas desde 2012. Desde que foi lançada, em março de 2019, a Operação retirou mais de 220 mil motoristas alcoolizados das ruas.