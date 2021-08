Supervia - Divugação / Agetransp

Publicado 12/08/2021 07:23 | Atualizado 12/08/2021 08:53

Rio - Usuários do ramal de Japeri da Supervia tiveram dor de cabeça no início da manhã desta quinta-feira (12). Os trens circularam com intervalos irregulares por conta de furtos de cabos de sinalização em diferentes pontos da via. Técnicos foram acionados e a circulação foi normalizada por volta das 8h30.

Durante o problema, os intervalos no trecho entre a Central e Nova Iguaçu ficaram em aproximadamente 10 minutos. No trecho entre Nova Iguaçu e Japeri estavam em 20 minutos. Os demais ramais não apresentaram problemas nesta manhã.