Publicado 12/08/2021 07:20 | Atualizado 12/08/2021 08:23

Rio - Os cariocas terão um pouco mais dificuldade de se desgrudar das cobertas para acordar e ir à luta nesta quinta-feira (12). A chuva fraca, que começou ainda na noite de quarta, permanece na cidade nesta quinta e deixa o tempo instável, com céu nublado. Os termômetros devem variar entre 14º C e 25º C.

Após a passagem de uma frente fria no Rio, o transporte de umidade vinda do oceano mantém o tempo instável, pelo menos, até sábado. Nesta quinta está prevista chuva fraca, podendo ser moderada durante a manhã.Na sexta-feira, os ventos apresentarão intensidade moderada a forte (até 75 km/h) e o tempo vai seguir instável, com previsão de chuva. O sábado ainda pode ter ocorrência de chuva fraca em pontos isolados. No domingo, haverá redução de nebulosidade.A Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca. Ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir a orla do Rio, das 21h de sexta-feira (13) até às 21h de sábado (14). A recomendação é evitar banho de mar em áreas de ressaca, evitar a prática de esportes no mar, não permanecer em mirantes da orla e evitar trafegar de bicicleta caso as ondas estejam atingido a ciclovia. Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca.