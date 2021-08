Procon realiza Operação Quatro Rodas - Foto: Divulgação / Procon

Procon realiza Operação Quatro RodasFoto: Divulgação / Procon

Publicado 12/08/2021 20:49

Rio - Duas lojas foram autuadas durante operação do Procon em parceria com a Delegacia do Consumidor e com a Secretaria de Fazenda para fiscalizar lojas de peças de carros. A Operação Quatro Rodas foi feita em São Gonçalo e em bairros das zonas Norte, Sul e Oeste do Rio para apurar denúncias de consumidores.

Na loja World Pneus, os fiscais encontraram promoções sem informações claras, o que pode induzir os consumidores ao erro. Os agentes descobriram que a inscrição estadual da loja estava com impedimento e tiveram que notificar a empresa. Também constataram a ausência de preços em alguns produtos e que a tabela de pneus não informava o preço exato do produto. O cartaz que informa o telefone e endereço do Procon-RJ e o certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros não foram exibidos.

“Consumidores denunciaram que deixaram o carro na loja para trocar um pneu que rasgou num percurso e depois receberam uma ligação do funcionário informando que os quatro pneus estavam ruins, além de amortecedores, etc, com fotos e argumentos. No entanto, os proprietários já haviam trocado os pneus e amortecedores há 15 dias. Em um dos casos na mesma loja. Uma determinada loja tinha reiteradas reclamações nesse sentido, o que chamou a atenção do Procon-RJ", disse o presidente da autarquia, Cássio Coelho.