Publicado 12/08/2021 18:08

Rio - Policiais que estavam em uma viatura do 14º BPM (Bangu) foram encurralados por criminosos da comunidade Jardim Novo, em Realengo, Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira (12). Os militares foram atacados a tiros quando passavam pela Avenida Frederico Faulhaber, no interior da comunidade, para verificar uma ocorrência de roubo de carga. Sem saída, os PMs solicitaram apoio de outras equipes.

Nas redes sociais, moradores ficaram assustados com a quantidade de tiros disparados durante a tarde. Um imagem divulgada mostrou pelo menos oito viaturas paradas na comunidade. "A bala tá voando aqui no Jardim Novo em Realengo.. só Deus para ter misericórdia de nós moradores", escreveu um morador assustado com os disparos.

Tiros na Comunidade Jardim Novo Realengo .. O bicho tá pegando pic.twitter.com/PhU14p6neS — Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) August 12, 2021 Até o momento, não há registro de apreensão, prisão ou feridos. A ocorrência está em andamento na 33ª DP (Realengo). Até o momento, não há registro de apreensão, prisão ou feridos. A ocorrência está em andamento na 33ª DP (Realengo).

