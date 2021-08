Paulo José - Globo/João Miguel Júnior

Rio - O corpo do ator Paulo José foi cremado, na tarde desta quinta-feira, em cerimônia restrita a familiares e amigos do artista. O ator morreu nesta quarta-feira (11), aos 84 anos. De acordo com o comunicado da Globo, ele estava internado há 20 dias e faleceu em decorrência de uma pneumonia . O local da cremação não foi divulgado para a imprensa, para que se evitem aglomerações.

A relação de Paulo José com o mundo da atuação começou quando ele ainda estava na escola. Anos mais tarde, ele começou no teatro amador em Porto Alegre. No início dos anos 60, Paulo se mudou para São Paulo e trabalhou no Teatro Arena. O artista estreou na Globo como ator na novela ‘Véu de Noiva’, de Janete Clair, em 1969. Ao longo de mais de 60 anos de carreira, atuou em mais de 20 novelas e minisséries.

Ele deixou a esposa e quatro filhos: Ana, Bel e Clara Kutner, de seu relacionamento com a atriz Dina Sfat, além Paulo Henrique Caruso.