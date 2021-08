Paulo José e as filhas - Reprodução

Publicado 11/08/2021 19:50

O ator Paulo José morreu nesta quarta-feira (11) agosto, aos 84 anos, no Rio de Janeiro. De acordo com o comunicado da Globo, ele estava internado há 20 dias e faleceu em decorrência de uma pneumonia. Paulo deixou a esposa e quatro filhos: Ana, Bel e Clara Kutner, de seu relacionamento com a atriz Dina Sfat, além Paulo Henrique Caruso.



Paulo José Gómez de Souza nasceu em Lavras do Sul, interior do Rio Grande do Sul, em 20 de março de 1937. Teve o primeiro contato com o teatro ainda na escola, iniciando a carreira no teatro amador anos mais tarde, em Porto Alegre. No início dos anos 60, Paulo José foi morar em São Paulo e começou a trabalhar no Teatro de Arena, e a primeira peça em que trabalhou como ator foi ‘Testamento de um Cangaceiro’, de Chico de Assis, em 1961.Ele estreou na Globo como ator na novela ‘Véu de Noiva’, de Janete Clair, em 1969. Ao longo de mais de 60 anos de carreira, atuou em mais de 20 novelas e minisséries.

Nas redes sociais, vários famosos lamentaram a morte do ator:

Obrigadadá, Paulo Jose.

Meu grande amor PJ nos deixou.

A morte é um instantâneo.

Uma hora se está, outra não se está mais. Que sorte a minha fazer a escola da terra com voce, meu amigo.

Obrigada por ter nascido, homem gentil. Deus te abençoe por tanta sabedoria e bondade pic.twitter.com/kiqzydLg0U — Dadá Coelho (@dadacoelho) August 11, 2021

O ator Paulo José morreu aos 84 anos de pneumonia. A informação foi confirmada pela Globo. Ele estava internado há 20 dias. Ontem, Selton Mello dedicou seu trabalho em Nos Tempos do Imperador ao artista. — Bárbara Saryne (@BarbaraSaryne) August 11, 2021

Acabo de saber da morte do queridíssimo ator Paulo José …

Muito triste . Lembro de ter feito uma matéria linda com ele há muitos anos, onde ele já falava da luta contra o Mal de Parkinson…. Minha solidariedade à família e ao amigos. Um beijo especial para @belkutner — Leilane Neubarth (@LeilaneNeubarth) August 11, 2021

Paulo José, uma passagem suave. Como você. Vá com Deus. — Barbara Gancia (@barbaragancia) August 11, 2021

Que dó. Paulo José, grande ator. https://t.co/QSOn9bjBEj — Flávia Oliveira (@flaviaol) August 11, 2021