Gabigol e Taty SindelReprodução

Publicado 11/08/2021 18:48 | Atualizado 11/08/2021 19:02

Gabigol não gostou nada da repercussão da entrevista que a modelo Taty Sindel deu sobre o affair com o atacante rubro-negro. O craque disse que desconhecia a ex-atriz do Zorra Total e ainda pediu respeito pelas revelações do seu desempenho 'feijão com arroz' na cama e que os dois se envolveram enquanto ele namorava Rafaella Santos, irmã de Neymar. "Está chato já, né? Um pouco mais de respeito, por favor!", escreveu Gabigol no Twitter.

A coluna, que gosta de matar a cobra e mostrar o pau, procurou Taty e ela enviou uma foto em que aparece com o rosto coladinho ao do jogador. Detalhe: a data da foto coincide com a época dos boatos de que Rafaella estaria grávida de Gabigol. A modelo e atriz não só confirmou para a coluna a entrevista ao canal Na Real do Bruno di Simone como voltou a falar do sexo 'normal' com o jogador. "Nós nos conhecemos em uma resenha, inclusive, ela [Rafaella] estava lá com ele e foi embora. Foi em uma resenhazinha e aí nós fomos para um lugar e ficamos. Gente... foi normal mesmo! Não foi aquelas coisas e ela agora está se pronunciando. Aconteceu mesmo e não foi aquele 'nosssssaaaa, não foi 'o sexo'. Foi normal".

Tá chato já, né?! Um pouco mais de respeito, por favor! https://t.co/4HOgwwdKv3 — Gabi (@gabigol) August 11, 2021