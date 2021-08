Taís Araújo - Reprodução

Publicado 11/08/2021 16:06

Taís Araújo é gente como a gente. Quem nunca cometeu uma gafe envolvendo a separação de um casal conhecido? Pois é. A atriz esqueceu que Thiaguinho e Fernanda Souza já tinham colocado um ponto final na relação há quase dois anos durante a estreia do programa musical “The Masked Singer Brasil“, na Globo. Na atração apresentada por Ivete Sangalo, quatro jurados precisam adivinhar quem são as celebridades cantando por trás das fantasias, a própria Taís, os atores Eduardo Sterblitch e Rodrigo Lombardi, e a cantora Simone, da dupla com Simaria.

Após uma das apresentações, ao receber uma dica de uma das participantes, Taís revelou que era 'loucamente apaixonada pelo Thiaguinho', e começou a gritar nome de Fernanda Souza, ex-mulher do cantor. Imediatamente, a própria atriz reconheceu a gafe e todos caíram na gargalhada. “Ai que vergonha, gente! Que vergonha!”, Ivete Sangalo, rapidamente passou pano: “Que dica é essa, gente? Todo mundo é louco por Thiaguinho”.



Nesta quarta-feira (11), ela pediu desculpas."Queria deixar aqui minhas desculpas tão publicas e sinceras pela gafe de ontem pra Fê Souza e pro Thiaguinho, que eu amo. E dizer que apesar deles estarem super bem resolvidos, parece que quem não superou essa separação até hoje fui eu, né?"

