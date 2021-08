Romana Novais e Raika - Reprodução/Instagram

Publicado 11/08/2021 11:04

Em conversa com seus seguidores no Instagram, a influenciadora Romana Novais, mulher do DJ Alok, falou sobre as comparações entre mulheres no período pós-parto. Ela, que também é médica, afirma que evita compartilhar as mudanças em seu corpo na fase do puerpério por reconhecer que, diferente da maioria das mulheres, sua genética é 'privilegiada'.

"Evito ficar falando sobre peso/números. Reconheço que a minha genética é privilegiada e se eu mostrasse aqui fotos do meu pós-parto muitas iriam se comparar. Isso seria uma irresponsabilidade da minha parte. Se permitam passar por essa fase de forma mais leve possível. É absolutamente normal o corpo sofrer mudanças. A preocupação no pós-parto não deve ser voltada para o corpo. O que você segura no seu colo é mais importante que qualquer outra coisa nesse momento", afirma Romana, que é mãe dos pequenos Ravi e Raika.