Rafa Uccmanreprodução instagram

Publicado 11/08/2021 09:41 | Atualizado 11/08/2021 09:44

O influenciador Rafael Uccman resolveu se pronunciar sobre a briga virtual entre Anitta e sua ex-amiga, a influencer Lary Bottino, na qual seu nome acabou sendo envolvido. Em papo com seguidores do Instagram, Lary foi questionada sobre o que ela achava da nova amizade de Anitta com Lucas Guedes e Rafa Uccman: “Acho que eles têm que aproveitar antes dela renovar o ciclo, antes da próxima estação do ano ou cidade nova”, respondeu Lary, sem papas na língua. Rafa Uccmann então se mostrou insatisfeito de ter tido seu nome incluído numa treta que não é dele.

"Eu não gosto desse tipo de coisa. Você não vai ver meu nome envolvido nesse tipo de briguinha. Eu acho que tô na internet há quase 10 anos e vocês nunca viram meu nome em Instagram de fofoca porque eu briguei, discuti ou estava no meio de treta de alguém. Quando eu tenho algo com alguma pessoa que eu quero resolver, eu falo por direct, ligo pra pessoa ou marco de encontrar essa pessoa, porque aí eu quero resolver a coisa. A partir do momento que você me vê na internet falando em vez de falar com a pessoa, é porque eu não quero resolver, eu quero amplificar aquilo. Sou zero esse perfil, mas respeito quem gosta de polêmica, mas aí resolva você com a pessoa e não me associe. Eu não gosto que as pessoas lembrem de mim porque eu briguei com fulana, porque estou tretado com fulana", disse o influenciador.

Rafa também falou sobre os ciclos de amizade e saiu em defesa de Anitta. "Obviamente que você terá pessoas em sua vida que vão durar muito tempo e vão ter pessoas que durar um ciclo, um período curto, porque a vida é assim. A gente está sempre rodando, mudando... Tudo começa e tem um ponto final. Ninguém tem que ficar numa relação de amizade só pra agradar o povo. Se não dá mais certo é normal colocar um ponto final e seguir a vida. Você não é obrigado a ficar em uma relação baseado no que as pessoas vão achar. Não faz sentido você estar ali só porque as pessoas querem que você esteja ali. Se você tem uma amiga que não fala mais é porque você não se identifica mais. Mas isso não quer dizer que você não gosta da pessoa, significa só que você está em outra vibe. Isso não é descartar a pessoa, você apenas está em um momento diferente na sua vida", explica.

Ele ainda criticou a postura de Lary, que jogou algumas coisas na cara de Anitta, após a Poderosa rebater publicamente a resposta que ela deu ao seguidor sobre a funkeira renovar as amizades sempre. "Não faz sentido pra mim você terminar uma amizade com a sua amiga e tudo que vocês viveram, coisas que eram só entre vocês, você sair falando pra todo mundo. Não é porque acabou a amizade que acabou o respeito. Você pode continuar seguindo sua vida sem expor o que você viveu com outra pessoa. Ficar expondo a outra pessoa ou jogando coisa que você fez na cara da pessoa não é legal. E isso fala mais sobre você do que sobre a outra pessoa".