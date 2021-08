Jojo Todynho e Renata Branco - Reprodução

Jojo Todynho e Renata BrancoReprodução

Publicado 11/08/2021 05:00

Jojo Todynho escolheu passar as férias no paraíso chamado Cancún, no México. A cantora foi acompanhada da amiga, Renata Branco, e já avisou que só quer saber de pé na areia, água de coco, cervejinha e muita diversão pelos points do local. A funkeira tem feito alguns vídeos e já avisou aos seguidores que irá passar uma semana 'causando' nas terras mexicanas. "Cara, se preparem, vocês têm uma semana para chorar de rir. Eu estou atacada. Vim pra Cancún, mas estou p***". Eita!