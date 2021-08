Hebert Neri - Reprodução

Hebert NeriReprodução

Publicado 11/08/2021 02:00

O produtor musical, jornalista e escritor Hebert Neri lança seu novo álbum nas plataformas digitais de streaming. O trabalho, intitulado ‘Life Goes On’ (a vida continua, em livre tradução) contém dez músicas em inglês, releituras de grandes clássicos internacionais e uma música autoral, que carrega o título do trabalho, e promete surpreender o público.

O artista brasileiro investiu no conceito de um álbum acústico, onde gravou todos os elementos, instrumentais e vocais presentes nas músicas, tendo o piano como base, que é seu principal instrumento. “Este é um álbum em que procuro aliar simplicidade e sofisticação. Há muito tempo queria fazer algo nessa linha, piano e voz e algo mais orgânico, intimista, e hoje, após muitas noites sem dormir e muito tempo de dedicação a este conceito e ideia, este projeto enfim se tornou realidade.”

Publicidade

O álbum foi gravado em Portugal, onde Neri mora há três anos. Além de cantar e tocar em todas as faixas do álbum, ele também divide a mixagem e engenharia de áudio com Kayo Felipe. “Geralmente faço tudo, desde a concepção artística ate a distribuição final do fonograma, mas desta vez pude contar com a ajuda desse amigo e profissional, que não enlouqueceu com os prazos surreais e desafios que eu trouxe, nem tampouco com o meu processo criativo frenético e minhas exigências perfeccionistas (risos)”, conta.

Em setembro, Hebert Neri irá lançar um álbum em português, chamado ‘Minhas Referências’, com músicas de Guilherme Arantes, Tom Jobim, Ivan Lins, Djavan, Cássia Eller e outros.