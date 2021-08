Tarcísio Meira e Glória Menezes - Reprodução Internet

Publicado 10/08/2021 18:08 | Atualizado 10/08/2021 19:06

A equipe médica que acompanha o casal Tarcísio Meira e Glória Menezes no tratamento contra a Covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, divulgou um boletim na tarde desta terça-feira (10). De acordo com G1, o ator segue intubado na Unidade de Terapia Intensiva e está realizando hemodiálise contínua. Já a atriz está se recuperando bem e recebe auxílio de oxigênio via nasal. Ela está internada em um apartamento no mesmo hospital".

Tarcísio, de 85 anos, e Glória, de 86 anos, deram entrada no hospital na última sexta-feira (6) e logo foram diagnosticados com o coronavírus. Os dois receberam a 2ª dose da vacina contra Covid-19, em março deste ano, na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo.



No sábado (7), Mocita Fagundes, casada com o ator Tarcísio Filho, usou seu perfil no Instagram para falar sobre a internação dos sogros. Na declaração, ela revelou que eles foram infectados após um “descuido”.



“Saiu na imprensa que o casal Glória e Tarcisão está internado com Covid-19. Infelizmente não é fake news. É verdade. Estavam isolados e num descuido foram contaminados. Essa doença é traiçoeira. Mas estamos muito fortalecidos, cheios de amor e muita esperança em tê-los em casa daqui a pouquinho”, disse.



Em seguida, a publicitária ainda pediu orações aos seguidores. “Por enquanto, peço que se unam a nós nessa corrente de orações e energias positivas. Não vou ficar me alongando e nem dando boletins médicos. Vou ficar quietinha ao lado do @tarcisio.magalhaes.7 que – graças a Deus – testou negativo. Carinho e oração sempre fazem um bem danado”.