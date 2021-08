Nicole Bahls, Anitta e Lary Bottino - Reprodução/Montagem

Publicado 10/08/2021 15:50 | Atualizado 10/08/2021 15:59

Nicole Bahls resolveu meter a colher na treta entre Anitta e a influenciadora Lary Bottino e defendeu a cantora. Ex-participante do reality 'De Férias com o Ex', da MTV, sugeriu que a Poderosa troca de amizades frequentemente e aí a ex-panicat classificou a atitude de Bottino como 'ingratidão'.

"Sou amiga dela há anos, independente de estação ou cidade, sempre nos falamos. Ela me dá conselhos, me ajuda. Isso pra mim se chama ingratidão. Entra na casa das pessoas, depois tem coragem de falar mal, fazer julgamentos. Anitta sempre é a melhor amiga, aquela que está junto nos piores e melhores momentos, e ama a Rafa e Lucas. Loucura", rebateu Nicole, mencionando Rafael Uccman e Lucas Guedez, amigos da cantora da Poderosa.