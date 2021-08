Tuka Carvalho - Divulgação

Publicado 10/08/2021 13:12 | Atualizado 10/08/2021 13:13

Empresário de grandes artistas do pagode, como Dilsinho e Mumuzinho, Tuka Carvalho não é apenas mais um simples gestor de carreiras. Dono da rádio mais ouvida do Rio de Janeiro, a FM O DIA, ele tem o pacote completo para transformar o trabalho de um artista em potencial em um verdadeiro hit. A rádio FM O DIA é muito conhecida entre os cariocas por tocar as principais músicas do país e até algumas faixas que chegam com quem não quer nada e acabam emplacando. Cantores de todo o país disputam um espaço para ter suas cações executadas na número 1 do Rio. Tuka revela um pouco do segredo do sucesso.

“Nosso lema aqui é ditar tendências e consolidar o sucesso. E para isso, nosso time respira música 24 horas por dia, e além de tá muito ligado no que rola no digital, a gente vive muito o que tá rolando na rua. Faz parte do nosso dia a dia e tudo isso ajuda nas escolhas para que essas sejam mais assertivas”, explica o empresário.

Ele conta ainda que grandes escritórios e gravadoras o procuram na hora de montar repertórios. “Nossa equipe sempre é acionada pelos grandes escritórios artísticos e gravadoras para ajudar na escolha de repertório e, também, na música de saída do artista para trabalhar no Brasil. Já com os novos artistas - onde os novos hits nascem nas rodas de samba e casas noturnas - a nossa equipe está sempre atenta ao que está sendo cantado nas ruas. Pelo nosso tempo de mercado, conhecemos bem o público que precisamos atingir na nossa playlist e a responsabilidade, pois o que tocamos vira referência para a programação de outras radios no Brasil”, diz

Tuka ainda detalha como se reinventou na pandemia. “Durante o período da pandemia não paramos um minuto. Pelo contrário! Aproveitamos para acelerar o processo de mudança que já estava no planejamento e a tecnologia foi um ponto chave para a FM O Dia. Investimos na compra de câmeras para transmissão full HD e na construção de um estúdio especial para conteúdos digitais. Mas a maior novidade veio com o FM O Dia TV, onde quem ouvir a rádio em nosso site, App e aplicativos de TV pode assistir, além da movimentação dos nossos locutores, DJs e entrevistados, além dos clipes das músicas que estão sendo executadas. Hoje, a FM O Dia vai além do dial: ela é uma geradora de conteúdos musicais e de entretenimento”, finaliza.