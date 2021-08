Fiuk e Tatá Werneck - Reprodução

Fiuk e Tatá WerneckReprodução

Publicado 10/08/2021 09:29

Após o climão nos bastidores do 'Lady Night' entre a apresentadora Tatá Werneck e o convidado Fiuk se tornar público através de um dos participantes da plateia, eis que Tatá resolveu comentar o episódio em seu Twitter. Em tom de ironia, Tatá foi só elogios ao filho de Fábio Jr, mas no final de sua declaração lançou um 'publi' como se estivesse sendo paga para falar bem do cantor, embora em seguida ela tenha soltado um 'tô zoando'.

"Amores, eu adoro o Fiuk. Ele é um homem lindo, sensível, inteligente e talentoso. Tá tudo bem. Na pandemia ninguém está no seu melhor estado emocional. A gente sabe o quanto comentários maldosos podem ferir alguém na internet. #publi (tô zoando)", escreveu Tatá.

Entenda o que rolou

Um internauta, que esteve na plateia da atração como convidado, deu spoiler revelando que a apresentadora perdeu a paciência com o filho do Fábio Jr. e por muito pouco não cancelou as gravações. Tudo porque o ator, cantor e ex-BBB não ria das piadas de Tatá e ainda mandou: "Puxa, Tata! Pensei que ia ser divertido aqui, mas não gosto que fique falando sobre isso", quando a também atriz brincou que ele era uma chaminé com pernas. A mulher de Rafa Vitti ainda tentou amenizar a situação o aconselhando a levar a vida de maneira mais leve. O rapaz da plateia ainda disse: "Participei só pra não desfalcar. Mas foi horrível gente, a Tata sofreu".