Andressa Urach e Thiago Lopes - Reprodução

Andressa Urach e Thiago LopesReprodução

Publicado 10/08/2021 05:00

Andressa Urach levou um choque ao descobrir a gravidez na véspera do Dia dos Pais. A modelo e empresária admite que já vinha tentando há alguns meses, mas não esperava que fosse tão rápido. Aos 33 anos, mãe de Arthur, de 16 anos, ela contou que teve uma gestação de risco do primogênito, mas que em nome de Jesus, essa segunda gravidez será mais tranquila. Radiante, Andressa Urach só reclama dos enjoos e confessa para a coluna a que ela e o marido Thiago Lopes tinham pensado em nomes para o bebê, mas agora decidiram esperar. "Independente de ser menino ou menina, o neném já é bem-vindo, muito amado e desejado".

Como está se sentindo nessa gravidez? Está sendo diferente da anterior?

Arthur já está com 16 anos e eu era bem novinha. Foi uma gravidez de risco porque tive pressão alta, infecção nos rins porque bebia pouca água e uma pré-eclâmpsia. Muitos enjoos e me internava frequentemente. O meu filho nasceu de oito meses. Foi um milagre e ele lutou muito para viver porque tive risco de aborto desde os quatro meses de gestação. Graças a Deus essa gravidez não está sendo assim e, em nome de Jesus, não vai ser. Estou tendo, sim, muitos enjoos, mas tudo é muito recente. Acabei de descobrir. Desconfiei que estivesse grávida justamente por enjoar muito com perfume, cheiro de comida e até pegar no celular. Estou passando muito mal porque nada para no meu estômago. A minha sogra fez uma sopa batida no liquidificador e é a única coisa que eu consegui comer.



Publicidade

Quando você descobriu e qual foi a primeira sensação?

Eu descobri agora na véspera do Dia dos Pais. Eu estava tentando há alguns meses e desconfiei por causa dos enjoos. Fui calcular a data da minha última menstruação, vi que estava atrasada e aí fui na farmácia para comprar um teste de gravidez. Comprei dois e deram positivos! Foi uma surpresa. Por mais que nós estivéssemos desejando e tentando, nós não esperávamos. Não sei dizer o certo qual foi a sensação, só sei que é maravilhoso. Foi um susto porque eu achava que iria demorar mais tempo. Todos os meses, quando a menstruação atrasava, eu achava que estava grávida e quando ela descia, eu ficava muito triste. Agora que deu positivo, nós estamos felizes. Muito, muito e muito.

Você tinha contado para coluna que estava tentando pelo método natural, mas não descartariaa possibilidade de uma fertilização in vitro e aconteceu mais rápido do que você imaginava...

Sabe que no mês passado, eu cheguei a consultar um médico sobre a fertilização in vitro e ele me aconselhou a tentar de forma natural pelo menos um ano? Antes, eu estava tão ansiosa, cuidado das tabelinhas e vendo tudo, que eu acabei deixando de lado. Quando vieram os enjoos, eu levei um choque porque tinha menos de um mês que eu tinha ido ao médico. Tudo muito rápido.

Publicidade

Está com quantos meses? Já tem nomes para menino ou menina? É um só bebê?

Na verdade, eu não sei de quantos meses estou grávida. Fiz dois testes de farmácia e eles deram positivos. Eu já vou me consultar com uma ginecologista para fazer o pré-natal. Eu acho que eu devo estar de quatro ou cinco semanas. Deve ser um só! Eu queria gêmeos, mas não tenho ninguém da família com gravidez gemelar. Eu ia amar dois de uma vez. Com relação aos nomes, nós ainda não decidimos. Achamos que tínhamos decidido, mas agora que realmente existe o bebê na barriga, nós vimos que não e vamos pensar um pouco mais. Independente de ser menino ou menina, o neném já é bem-vindo, muito amado e desejado



Quando pretende saber o sexo?

Eu já queria saber agora, mas é muito recente. Acredito que depois da consulta com a ginecologista, vou saber quando eu posso descobrir o sexo do bebê.



Publicidade

Quem está mais empolgado da família?

Acho que o meu marido. Quando eu fiz os dois testes, ele ficou tão feliz com os resultados e quis logo contar para todo mundo. Eu falei que era para esperar um pouco porque anunciar uma gravidez é uma tradição esperar os três meses de gestação e aí ele disse: 'não posso contar no primeiro Dia dos Pais da minha vida, que sou pai' (risos). Eu também estou muito empolgada, mas o Thiago está radiante.