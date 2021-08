Taís Araújo - Reprodução

Publicado 10/08/2021 05:00

O programa 'The Masked Singer' estreia nesta terça-feira (10), na Globo, sob o comando de Ivete Sangalo e quem faz parte do jurado com a missão de desvendar a identidade dos artistas mascarados é Taís Araújo. A atriz confessa que ficou intrigada com o convite, já que não conhecia muito bem o programa, mas agora tem adorado a experiência. "Não é um programa em que você tem que julgar quem é o melhor, ou eliminar. O único compromisso que temos é entreter o público e se divertir também!", explica. Rodrigo Lombardi, Simone Mendes e Eduardo Sterblitch também fazem parte do júri.