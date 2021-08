Ronnie Von, Ana Maria Braga e Maria Cristina Rangel, a Kika - Divulgação

Ronnie Von, Ana Maria Braga e Maria Cristina Rangel, a KikaDivulgação

Publicado 10/08/2021 05:00 | Atualizado 10/08/2021 06:13

Ana Maria Braga é a curadora da uma exposição 'Filhos de Estimação', que reúne fotos de 20 famosos com seus pets, e neste final de semana, aconteceu a abertura da mostra no Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo. Quem esteve lá para prestigiar a apresentadora foi Ronnie Von e os dois relembraram do tempo em que ela trabalhou como repórter no início da carreira do também apresentador. De repente, o cantor interrompeu a conversa para fazer um elogio à amiga. "Nossa! Você está tão bonita, que eu até casava!". Ana ficou vermelha e aí Kika, a mulher do eterno Príncipe da Jovem Guarda, não perdeu tempo: 'Se for casar com ele, tem de me levar junto, hein, Ana!". Todos riram da brincadeira até as pessoas que estavam próximas do trio.