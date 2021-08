Nicole Bahls - Reprodução

Nicole BahlsReprodução

Publicado 10/08/2021 06:00

Era pra ser segredo, mas esta coluna de apenas seis leitores descobriu que nos bastidores da Amazon corre a todo vapor um novo projeto com previsão de estreia pra dezembro deste ano: o 'Casa Bahls', que será apresentado por Nicole Bahls. Trata-se de um novo reality show de convivência que será gravado no sítio de Nicole recém-reformado, que fica localizado em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.



Segundo a coluna apurou com fontes ligadas ao novo produto da plataforma de streaming, o 'Casa Bahls' deve reunir famosos, entre eles um grande nome que costuma ser sempre cotado para diversos outros realities, mas que nunca participa: a rainha dos memes, Inês Brasil. Além das celebridades, que devem receber cachês por suas participações, alguns anônimos também devem ser selecionados no elenco.



A previsão inicial é que o confinamento dos participantes no sítio para o início das gravações comece em outubro e tenha um mês de duração. Serão pouco mais de 100 pessoas envolvidas trabalhando no projeto e, a princípio, o prêmio final do ganhador do programa ainda não foi definido. Mas há a ideia de ser R$ 500 mil ou mais.