Publicado 01/08/2021 07:00

Rio - No ar na novela "A Vida da Gente", que se aproxima da reta final, a atriz Polliana Aleixo se prepara para iniciar uma nova fase em sua carreira, dez anos depois de dar vida à Cecília Villaça na novela das 18h da Globo. Aos 25 anos, a carioca acaba de retornar do Uruguai, país onde morou por mais de três meses enquanto gravava a segunda temporada de "El Presidente", série do Amazon Prime Video. O projeto representa a estreia da jovem em uma produção internacional e ela conta como foi a experiência de trabalhar em solo estrangeiro.

"Acho que a minha ficha vai cair aos poucos, começou quando recebi a notícia que tinha passado para o papel e, provavelmente, vai caindo até estrear. Era um set de muita atenção, não só pela questão de serem três línguas e para a funcionalidade do projeto, mas porque absolutamente tudo era um aprendizado. Trabalhei com pessoas que sempre admirei e, algumas, que nem sonhava que teria essa oportunidade", comenta a artista em entrevista ao DIA.

Primeira partida internacional

"El Presidente" tem produção executiva do vencedor do Oscar Armado Bó e acompanha os bastidores do futebol, revelando a corrupção e jogo sujo feitos pelos grandes cartolas de um esporte admirado pelo Brasil inteiro. Na trama, a jovem atriz interpretará a filha única do ex-presidente da FIFA João Havelange.

"Acho que meus amigos nunca ficaram tão ansiosos para assistir um trabalho meu, eles ficavam me mandando mensagem perguntando quem seria o Pelé ou o Castor de Andrade. Acredito que vai mexer muito com os brasileiros, especialmente, porque temos uma paixão intensa por futebol e foi uma grande virada para a história do futebol alguns acontecimentos da época", opina Aleixo, que ainda destaca a importância da série no ano que antecede a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Dividindo a cena com outros brasileiros de renome como Eduardo Moscovis, Polliana acredita que a "chave mestra" da série foi a escolha do elenco e dá destaque para Maria Fernanda Cândido, que assume o papel da mãe de sua personagem. "Eu passei a me espelhar ainda mais nela depois de trabalharmos juntas, porque ela tem muita força na delicadeza dela. Aprendi em cena e fora de cena, lições que vou levar pra minha vida. Ainda vamos tomar um café com croissant em Paris, como combinamos, quando for possível."

Dentro de casa

Enquanto a segunda temporada de "El Presidente" não chega ao Amazon Prime Video, Polliana poderá ser vista na comédia "A Sogra Perfeita", que estreia em setembro deste ano, após uma série de adiamentos em virtude da pandemia do coronavírus. Com Cacau Protásio, Rodrigo Sant'Anna e Evelyn Castro, o longa mostrará a carioca em um papel bem diferente do que se espera de sua atuação na série de drama.

"Eu gosto, justamente, de poder transitar por lugares bem distintos, não conseguiria fazer a mesma coisa por muito tempo, tanto que escolhi uma profissão que me desse a possibilidade de mudar sempre e bastante. É preciso estar aberto e atento para saber aproveitar as diferentes possibilidades que essa profissão traz", comenta Polliana sobre participar de produções tão diferentes. "Pra mim, não faria sentido ser atriz e me manter dentro de um gênero ou formato, na minha zona de conforto, isso mata a nossa criatividade. Eu quero mais é me desafiar, me descobrir e me surpreender comigo mesma."

"A Sogra Perfeita" é resultado da direção de Cris D'Amato, que assinou a franquia "S.O.S. - Mulheres ao Mar" e "Pai em Dobro", filme original da Netflix estrelado por Maisa Silva. A diretora foi quem selecionou Polliana para a comédia após o bom desempenho da atriz em "Dra. Garcia", sitcom exibido pelo Multishow, com Tom Cavalcante e Fabiana Karla.

"O programa [Dra. Garcia] tinha plateia interativa, então havia muito improviso do elenco. Eu lembro que a Cris ficava me olhando e eu não sabia se era porque ela tinha gostado ou não. No final do projeto, a Cris contou que me escalou pro filme por conta da participação, porque ela achou muito corajoso eu ter topado. Eu acreditei no que ela disse que viu de potencial em mim para a comédia e esse olhar generoso dela me trouxe um olhar mais generoso e corajoso comigo mesma e meu trabalho", conta Polliana.

Coragem e impulsividade

E a atriz também precisou de uma boa dose de coragem para aceitar o papel de uma das protagonistas da série americana-brasileira "The Journey". Esta foi a primeira vez que Polliana atuou com outro idioma, já que a série teve suas cenas gravadas tanto em português, como em inglês, técnica conhecida como "double-shooting". "Até falei para o diretor que meu teste de nivelamento de inglês tinha sido a aprovação deles, porque aprendi sozinha e não tinha ideia do nível do meu inglês concretamente", brinca a artista.

Na telinha desde os 11 anos de idade, Polliana Aleixo demonstra grande admiração por sua carreira que envolve participação em novelas de sucesso como "Cheias de Charme", "Jesus" - da Record TV -, e "A Vida da Gente", que encerra sua reprise na TV Globo nesta sexta-feira (6). Para a atriz, foi sua impulsividade que a ajudou a encarar grandes projetos como "El Presidente", "A Sogra Perfeita" e "The Journey", e ela garante que não mudaria nada em sua trajetória até aqui.

"Não saber fazer alguma coisa nunca me parou, sempre fui disposta a tentar, sem compromisso de, necessariamente, conseguir. Sou ariana, primeiro faço, depois eu penso. E atuando eu sempre fui meio impulsiva e intuitiva, acho que se eu pensasse muito, talvez não tivesse tido metade da coragem que eu tive. Acredito que isso me trouxe até aqui, sempre segui meu coração, mais que minha razão. Não faria sentido outro órgão guiar esse processo, se não o coração, porque é onde queremos tocar no fim das contas", declara.

*Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa.