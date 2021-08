Preta Gil - Reprodução

Publicado 09/08/2021 20:41

Preta Gil completou 47 anos neste domingo (8) e resolveu compartilhou com seus seguidores diversos cliques da celebração no apartamento da família, em Salvador. A cantora contou que teve café da manhã especial, almoço pelo Dia dos Pais e uma festinha surpresa com bolo, doces e balões. Preta, claro, fez questão de tomar banho de mar para recarregar as energias e tirou várias fotos. "Como boa leonina que sou, não podia faltar aquele close de biquíni nesse paraíso chamado Salvador", escreveu na legenda.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

