Antonella - Divulgação / Record TV

Publicado 09/08/2021 15:16

Antonella Avellaneda, participante do reality 'Ilha Record', informou, por meio de um comunicado divulgado por sua equipe em suas redes sociais, que deve entrar com uma ação contra seu colega de confinamento, Lucas Selfie, por Xenofobia. No momento em que estava no exílio da atração, o youtuber criticou a modelo, que é é natural de La Plata, em Buenos Aires, e disse que ela deveria “voltar para a Argentina”.

“Pra mim uma pessoa que joga sujo e na primeira oportunidade que tiver eu vou falar é a Antonella. Tá fazendo hora extra aqui e no Brasil, pode voltar para a Argentina”, disse Lucas ao reclamar do desempenho da loura no confinamento.

Em nota, Antonella repudiou a fala do influenciador. "É inconcebível nos dias de hoje uma pessoa ser julgada por sua origem. Devemos nos esforçar para sermos conscientes e não nos deixar levar por preconceitos internalizados, mesmo diante de situações de embates pessoais. Essa situação vem para ilustrar o quanto é necessário ampliar o nosso olhar diante da diversidade, nos desprendendo de esteriótipos, até mesmo os criados por conta da rivalidade no futebol", disse.

O mundo mudou, as pessoas mudaram e essa atitude não será mais tolerada. Medidas legais serão acionadas de acordo com o Código Penal Brasileiro, cuja pena pode chegar a três anos de reclusão. Não sou a primeira participante de reality show a ser hostilizada pela sua origem. Isso infelizmente é um ato recorrente, mas que não deve mais acontecer", finaliza a modelo, através do comunicado.