Wagner SantiagoReprodução

Publicado 09/08/2021 08:24 | Atualizado 09/08/2021 09:06

Esta coluna até tenta ficar em paz, mas vira e mexe cai na nossa mesa uns dossiês de famosos que são impossíveis de não serem publicados. Desta vez, recebemos vídeos do ex-BBB, Wagner Santiago, ex-namorado da campeã Gleici Damasceno, em momentos íntimos com uma moça na cama.

Mas o que mais nos chamou a atenção foi o fato de o artista plástico, que assim como a morena do vídeo, aparece todo despido e todo à vontade recebendo uma sessão de beijo grego da moça. Ela, por sua vez, chega a focar as partes íntimas de Wagner na câmera, já que ele parece não se importar de estar sendo filmado.

Nas redes sociais, Wagner se manifestou sobre o vídeo vazado. "É um conteúdo privado e não é divulgado de maneira proposital como muitos pensam, em respeito a quem me prestigia lá no OnlyFans. Estou tomando providências, sim ou claro? Depois vão lá na minha DM (mensagem privada) chorar as pitangas... Aí já é tarde demais", escreveu ele sobre internautas que estão compartilhando as imagens nas redes sociais.

Vale lembrar que recentemente, após ter alguns nudes seus vazados na internet, o ex-BBB Wagner Santiago abriu um perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, onde compartilha imagens íntimas suas com os assinantes de sua conta.

A coluna, que preza pela ética e bons costumes, não vai divulgar as imagens pra lá de quentes. Não queremos esse baque para a tradicional família brasileira.