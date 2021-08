Rafa Kalimann e João Vicente de Castro estão se conhecendo melhor - Reprodução Instagram

Publicado 09/08/2021 05:00

Esta coluna de apenas seis leitores descobriu que Rafa Kalimann fez a fila andar após o término com o cantor Daniel Caon. A apresentadora e ex-BBB está conhecendo melhor o ator João Vicente de Castro e, segundo pessoas próximas ao novo casal da praça, a influenciadora digital está bem empolgada com a nova relação. Procurada, a assessoria de Rafa Kalimann nega a informação.

A ex-BBB está solteira desde julho, após terminar o namoro de oito meses com Caon. Ela foi pedida em namoro em 10 de novembro e com direito a fogos de artifício, mas os dois já estavam juntos poucos meses após ela deixar o 'BBB 20', como esta colunista já havia antecipado no início de junho do ano passado. Rafa e Caon já haviam ficado há alguns anos, mas o relacionamento não rendeu. Os dois moram em Goiânia e por pouco não se esbarraram novamente na casa mais vigiada do Brasil. Caon disputava uma vaga na mesma edição de Rafa, na Casa de Vidro, com o brother Daniel Lenhardt, que acabou sendo escolhido pelo público para entrar no confinamento ao lado de Ivy Moraes.



Solteiro há alguns anos, João Vicente de Castro já foi casado com a atriz e cantora Cleo e já namorou a apresentadora Sabrina Sato. O bonitão chegou a declarar em entrevista que a quarentena o fez querer encontrar um amor. "A quarentena tem me feito pensar sobre isso. Estava conversando com uma garota que tive um rolo, hoje somos amigos, e ela disse: 'Está solteiro ainda, João?'. Pois é, mas acho que isso vai mudar. Estou começando a sentir falta desse negócio. Não pelo hábito, mas porque comecei a sentir que está na hora de amar sem limites", disse o ator ao 'Papo de Segunda', do GNT.