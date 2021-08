Flavia Pavanelli - Reprodução

Flavia PavanelliReprodução

Publicado 09/08/2021 05:00

A gente não cansa de dizer que esta coluna tem amigo em tudo quanto é lugar no Brasil. Pois bem. No último sábado (7), Flávia Pavanelli foi vista elegantérrima de calça jeans, blusa verde e bota de salto alto (tudo de grife, por favor) no Santo Cupido, um badalado bar no Itaim, capital paulista. O local, que voltou a funcionar recentemente até meia-noite, é conhecido como um point dos solteiros. Sozinha, a atriz dançou, bebeu, dançou, bebeu, dançou, bebeu até que em um determinado momento parou tudo, chorou muito e acabou indo embora arrasada. Esta colunista foi nas redes sociais de Flávia e viu que ela tinha deletado todas as fotos do empresário João Pedro Cruz, o Pepe, com quem tinha assumido o namoro em abril. Pelo visto, o romance não anda muito bem das pernas.