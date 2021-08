Felipe Prior - Divulgação: foto: @dias.thiago, styling: @daninucci, beleza: @amandanevesmua, ass foto: @_omsacras, retouch: @konek.retouch

Publicado 09/08/2021 05:00

Felipe Prior estampa a capa da revista 'DYO'. Na edição, que será lançada no próximo dia 12, o arquiteto vai aparecer como veio ao mundo: completamente nu. "Eu fui convidado pela revista com uma boa proposta financeira para posar e não vi problema algum em fazer. Estou longe de ser um cara maromba, só que não tenho nenhum problema com meu corpo. É muito importante se aceitar como você é. E também não vou mentir que o fotógrafo me deixou gatão", disse Pior em entrevista exclusiva à coluna.



O ex-BBB disse que sua família ainda não sabe sobre as fotos, mas ele acredita que não vá ter problemas: "Eu deixei a surpresa, para ver na hora. Minha família me apoia em tudo e não seria diferente com este ensaio". A coluna, que respeita a família tradicional brasileira, dá só uma palinha do que você, caro leitor, vai encontrar na publicação. Prevendo a corrida às bancas no dia 12, esta colunista já até comprou um novo tênis...