Memes alfinetam participação de Karol Conká no 'BBB' Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 10:50

Rio - Será que dessa vez tombou? Com uma carreira previamente consolidada com rapper e apresentadora, Karol Conká pode ter colocado tudo a perder ao entrar no 'BBB 21'. Após o início do confinamento, Karol decepcionou muitos fãs ao reproduzir xenofobia e machismo com Juliette. Além disso, os espectadores do reality não gostaram nada da forma como a rapper agiu após brigar com Lucas Penteado, incentivando para que o restante da casa isolasse o rapaz.

fotogaleria

Publicidade

E não é só do público que Karol conquistou antipatia. A postura da cantora na casa já tem trazido prejuízos na sua carreira aqui fora sem que ela saiba. Inclusive, o Festival Rec-Beat pode suspender apresentação gravada por ela

De qualquer forma, enquanto Karol continua mostrando um comportamento polêmico dentro da casa, os "twitteiros de plantão" têm aproveitado para criticar a cantora com memes. Apesar de serem grandes alfinetadas, o material também gera muitas risadas no público. Confira!

Publicidade

Karol Conka como Jaque Patombá estrelando em: pic.twitter.com/nFfWaUCJlm — Maisa (@bbbIogueira) February 1, 2021

O Fiuk e a Karol depois que saírem do bbb pic.twitter.com/xZUvSFQa8Q — Maisa (@bbbIogueira) February 1, 2021

Publicidade