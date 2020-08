Polêmico por suas brincadeiras, o estilo ácido de Alê Oliveira durante as transmissões não agrada todos os gostos. Durante a final da Champions entre PSG e Bayern, um comentário envolvendo a cantora Anitta acabou gerando polêmica nas redes sociais.

- O torcedor do PSG está mais desconfiado que o namorado da Anitta - afirmou.



Internautas não aprovaram o comentário do comentarista do Esporte Interativo, que acabou sendo classificado por machista. Confira algumas reações:

Cadê a Anitta pra meter um processo no Alê Oliveira

— thays (@crf_thays) August 23, 2020