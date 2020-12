Luiz Carlos JR Reprodução

Rio - O narrador Luiz Carlos Jr, do Grupo Globo, que estava com a Covid-19 e chegou a falar sobre os sintomas durante o isolamento, está curado e já foi escalado pela Globo para comandar um jogo do Brasileirão neste sábado: Goiás x Grêmio, ao lado dos comentaristas Lédio Carmona e Renata Mendonça.



Além de Luiz, os narradores Eduardo Moreno e Gustavo Villani testaram positivo para a Covid-19 e seguem se recuperando em casa, podendo retornar nos próximos dias. Outro nome famoso com a doença é o repórter André Hernan.

A 'Globo' fez uma reunião no ínicio de dezembro para discutir novas ações para diminuir o número de profissionais na redação. Além do 'SporTV News Manhã' e do 'Globo Esporte Brasil', que já saíram do ar. Além disso, a emissora estuda tornar os protocolos de distanciamento social ainda mais rígidos.



O 'Uol' divulgou um comunicado que circulou internamente na 'Globo'. Através dele, os chefões da emissora comunicam todos os casos confirmados até agora e cita um funcionário que está internado e fora de perigo.

"Caros, no fim de semana, tivemos a confirmação de mais dois casos na nossa equipe do Rio de Janeiro. Ambos estão bem, com sintomas leves. São 82 casos no Esporte (sendo duas reinfecções): 63 no Rio de Janeiro, 15 em SP, dois em BH, um no Recife e um em Brasília. Desses 82 casos, 12 estavam em home-office; três pessoas estavam de férias; oito estavam cedidas ao Jornalismo e 59 trabalhavam presencialmente. Hoje, cinco pessoas se curaram e estão de volta ao trabaho. Até agora, 48 pessoas já retornaram às atividades. Nos últimos três dias, seis pessoas que estavam com sintomas testaram negativo. Desde o início da pandemia, 152 profissionais do Esporte testaram negativo. Nosso colega que está internado passa bem e não corre nenhum risco. Em breve, estará conosco", disse o comunicado.