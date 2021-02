Karol Conká reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 21:29

Rio - As atitudes de Karol Conká no 'Big Brother Brasil 21', da Globo, não está desagradando só os internautas. O festival Rec-Beat pode suspender a exibição de uma apresentação gravada pela artista, que seria exibida no dia 14/02, devido as declarações e atitudes da rapper dentro do reality. O evento diz que o comportamento da cantora não condiz com a postura do festival. A informação foi divulgada através das redes sociais do festival, neste domingo.

"Discordamos fortemente das declarações e atitudes da artista Karol Conká em sua participação na casa #BBB21, que revelam posturas que confrontam os princípios do Festival Rec-Beat. Por ela estar incomunicável e por envolver vários agentes, estamos avaliando as implicações resultantes de uma possível suspensão da exibição do conteúdo audiovisual gravado pela artista para compor a edição digital do Rec-Beat SP, programada para o dia 14/02", começa a nota.

O festival ainda diz que vai dar espaço para Karol se explicar após deixar o reality show. "Ressaltamos que repudiamos a prática do cancelamento e da condenação/linchamento de pessoas pelas redes sociais. Qualquer posição que venha a ser tomada pelo Rec-Beat virá acompanhada de ações que debaterão questões como a xenofobia e da cessão de espaço para que a artista se manifeste no momento em que ela sair do isolamento imposto pelas regras do BBB".

