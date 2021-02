Manu Gavassi conta como é assistir o BBB um ano após a edição que participou. Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 21/02/2021

Rio - Manu Gavassi participou do Altas Horas, na noite deste sábado (20), e refletiu sobre sua experiência de assistir o Big Brother Brasil, um ano após ter participado do reality show. A cantora e atriz lembrou que as perspectivas de dentro e fora da casa são muito diferentes.

"Agora eu percebo que é de fato um programa de TV, porque não é essa a sensação que você tem lá dentro. Não mesmo. É muito estranho assistir como um programa de TV, se divertindo, entrando na história. É muito louco ver isso de fora, de verdade. Me dá crise de ansiedade", revelou Manu.

BBB e o "cancelamento"

A ex-sister comentou os conflitos relacionados a pautas sociais que já agitaram a casa. Manu disse ter achado o clima de sua edição "tenso", mas hoje pensa diferente.

"A gente soube resolver os conflitos de uma maneira muito bonita, muito respeitosa. Eu tenho muito orgulho dessa trajetória. Lá dentro a gente não tinha noção o que era 'cancelamento'. Eu acho que eu entrei quando isso não era forte, e quando saí já era muito forte", observou. A cantora e atriz acredita que os participantes já entraram com "medo do que as pessoas estão falando o tempo todo" e reconhece que não imagina como é viver com essa preocupação durante o confinamento.

"Eu não acho legal nenhum tipo de falta de respeito, o que a gente acabou vendo muito, infelizmente [no 'BBB 21']. Existe como você levantar bandeiras, defender o seu lado, mostrar o que você acredita, sem falta de respeito, grosseria, machucar o outro", Manu concluiu.

Manu Gavassi participou do BBB 20, a primeira edição que misturou anônimos e celebridades na casa mais vigiada do Brasil. Manu ficou entre as três finalistas, junto com Rafa Kalliman e a campeã Thelma Assis.