Carol Celico e os filhos Lucas e Isabella - Reprodução Instagram

Publicado 09/08/2021 14:58

Em conversa com seus seguidores do Instagram, Carol Celico falou sobre a ausência recente dos filhos, Lucas e Isabella, em sua rotina. Ela entregou, inclusive, que as crianças contraíram Covid-19 durante temporada na casa do pai, o ex-jogador Kaká, na Florida. "Infelizmente estão com Covid na Florida, mas os piores dias já passaram e agora estão bem melhores. Esse surto lá está bem forte mesmo", revela.

"Imagina o coração de mãe sem poder fazer nada... Nem ir até lá, nem trazê-los pra casa, nada. Só os médicos para nos acalmar e muita oração pra que fiquem bem. E ainda não puderam voltar para passar parte das férias comigo. Estão sendo bem cuidados pelo pai. Não vejo a hora de tê-los de volta em meus braços. Obrigada pelas mensagens de preocupação e carinho", finaliza Carol.