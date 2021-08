Cleo - Reprodução

Publicado 09/08/2021 15:03

Cleo Pires resolveu passar a manhã desta segunda-feira (9) tomando sol na piscina e fazendo poses sensualíssimas para fotos. Não satisfeita, a atriz e cantora compartilhou em seu perfil no Instagram os cliques de biquíni e colocou na legenda um emiji de um cookie, símbolo oficial da biscoitagem - gíria usada atualmente quando alguém posta uma foto com a finalidade de receber elogios. É claro que a filha mais velha de Fábio Jr. foi elogiadíssima pelos seus seguidores e até alguns amigos famosos, com Silvero Pereira, Johnny hooker e o padrasto, Orlando Moraes, e o marido, Leandro D'Lucca, que até brincou nos comentários: "Credo! Que delícia" . A atriz Juliana Paes foi outra que postou uma mensagem bem-humirada: "O pacote inteiro pra você, garota".