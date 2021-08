Israel Cassol - Reprodução

Publicado 09/08/2021 16:31 | Atualizado 09/08/2021 16:31

O apresentador do SBT, Israel Cassol, passou por uma cirurgia de emergência após uma lesão no quadril provocada pelo hábito de correr. Ele usou as redes sociais nesta segunda-feira (9) para explicar sobre a sua situação aos seguidores. “Descobri que a cartilagem do labrum acetabular, do meu quadril, caiu depois de uma corrida pesada que fiz enquanto eu estava no Brasil. Tive muitas dores, não estava aguentando. Então tive que fazer a cirurgia”.

Israel quis alertar outras pessoas que fazem corrida por hobby para ter atenção aos cuidados com o corpo. “Eu corri durante muito tempo pelas manhãs na minha vida, por isso causou essa lesão. Não foi nada de um dia para o outro”. Depois de receber alguns questionamentos por mensagens, Cassol também explicou que sua intenção não é desencorajar a corrida. “Quero continuar correndo e incentivar outras pessoas a praticarem atividades físicas, mas sempre de olho no corpo”.

Labrum é uma estrutura cartilaginosa que compõe a articulação do quadril. Sua função é a absorção do impacto, lubrificação da articulação e distribuição de pressões e estabilidade adicional, entre outras. Israel precisou fazer a cirurgia com anestesia geral e está de recuperação em casa.