Deive LeonardoDivulgação

Publicado 09/08/2021 16:57

Como maior pregador das redes sociais no mundo, Deive Leonardo estará nesta terça-feira (10) no programa 'Conversa com Bial', na Globo, contando sobre o sucesso de suas apresentações e a vida familiar. Com centenas de compartilhamentos nas redes, em seus vídeos que trazem mensagens de fé e esperança em seu canal do Youtube, o bate-papo revela a forma com que o evangelista fala sobre Deus e como nos reconecta de uma maneira muito especial. Deive também vai falar trechos inéditos do seu recém-lançado livro 'Devacional- Alegria do Amanhecer'. "É sempre maravilhoso falar de Deus e foi muito gratificante”, conta Deive Leonardo.