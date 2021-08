Paulinho Serra e Polly Marinho participaram do canal 'Bagaceiros' - divulgação

Publicado 10/08/2021 12:12

Polly Marinho e Paulinho Serra fizeram uma participação especial no canal 'Bagaceiros', no Youtube. No episódio 'Comendo com afeto', do canal 'Bagaceiros', no Youtube, Polly faz uma youtuber que pede ao garçom (personagem de Paulinho), um 'frango vegano' que tenha sofrido morte natural. O vídeo foi dirigido por Helga Nemetik.



A brincadeira pode ser vista nesta terça-feira (10), a partir do meio dia, no canal idealizado por Rodrigo Candelot. E por falar em Rodrigo, ele fez recentemente sua participação em 'Gênesis' e atualmente pode ser visto na reprise das novelas 'A Vida da Gente', pela Rede Globo e na reprise de 'Topíssima', na Record, que aliás vem conquistando ótimos índices de audiência.