Marcos Mion e Boninho - Reprodução

Publicado 10/08/2021 15:34 | Atualizado 10/08/2021 15:34

Marcos Mion está no Rio para assinar o contrato com a Globo. Ele veio encontrar com Boninho para um almoço e os dois brindaram a chegada do apresentador a nova casa. "Bem-vindo aqui", disse o diretor da emissora no vídeo compartilhado por Mion em seu Instagram, nesta terça-feira (10). "Daqui não saio mais", brincou o apresentador.

Momentos antes de embarcar para o Rio, Mion postou uma série de vídeos falando sobre a emoção de estar na Globo. "Este momento é medalha de ouro. É maravilhoso! Se vocês soubessem há quantos anos eu rezo e sonho com isso. É uma sequência, né? Depois de reuniões... Dia 4 de setembro vai o meu primeiro Caldeirão ao ar e eu ainda não fiz uma reunião. É uma megapressão, do jeito que eu gosto", assumiu o ex-funcionário da RecordTV.