Publicado 10/08/2021 17:18 | Atualizado 10/08/2021 19:07

Tudo bem que ano está voando, mas montar árvore de Natal no mês de agosto é um pouco demais. Por isso que vários internautas fizeram questão de responder Marina Ruy Barbosa no Twitter, que questionou se já era época de montar um dos símbolos mais tradicionais das festas do final de ano. Claro, que muitos seguidores não perderam tempo de zoar a atriz e um deles foi o sertanejo Cesar Menotti, da dupla com Fabiano. Bem-humorado, o cantor revelou que tinha outra prioridade: "Estou mais preocupado com a ceia". Marina não respondeu ninguém.

Tô mais preocupado com a ceia? Já pode? — César Menotti (@CesarMenotti) August 9, 2021

Calma! Temos o dia da independência em setembro, dias das bruxas em outubro e dia da ação de graças em novembro. Ainda é muito cedo! — Fabio Farro (@FabioFarro) August 9, 2021

Mas já? O peru de natal nem engordou ainda. — Victor Augusto (@vitaoasouza) August 9, 2021

Não, mas se quiser montar um lanche pra dar uma encorpada é uma boa ideia — TK (@tk2022_) August 9, 2021

Já quer se aglomerar de novo ne minha filha? — 100 Anos De Sigilo (@SigiloAnos) August 9, 2021

