Publicado 10/08/2021 17:51 | Atualizado 10/08/2021 19:06

Ex-BBB e 'No Limite, Ariadna Arantes aproveitou a treta entre Anitta e Lary Bottino para sentar a lenha na influenciadora. Além de defender a cantora, a ex-sister relembrou o episódio da malfadada pulseira emprestada durante a viagem que elas fizeram com a cantora para a Europa, no final do ano passado, e o quanto a demorou para receber o acessório, que ainda voltou com defeito.

"Só toma no c... quem não tem caráter. Bom, vamos lembrar dessa treta da pulseira novamente? A pulseira era minha. Ela pegou emprestada. Saiu de madrugada enquanto eu dormia e não falou nada. Usou na praia, piscina, para malhar, para transar, para tudo. Aí peço a pulseira, se faz de louca. Quando eu dou a louca, se faz de vítima, diz que tem amigos milionários. E esqueceu que dias antes eu levei ela para dormir em um palácio do século 17, residência de um antigo papa, que meu amigo me convidou. Tentou me diminuir várias vezes", criticou.

Ariadna faz críticas pesadas, sugere que Lary arrumou confusão para ganhar engajamento e ainda manda ela procurar um emprego. "Aí eu fui lá, fiz meu barraco mesmo porque a pulseira era minha mesmo. Ela paga e demora três meses para chegar. Chegou. História acabou. Aí a menina injustiçada que pega e leva a pulseira de madrugada vem dizer que é boazinha e tomou no c... Mona, está sem engajamento? Reclama com o Instagram. Mas para de ficar arrumando treta que nem a Anitta nem eu lembramos da sua existência. Vai trabalhar, p...", concluiu.