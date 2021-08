Despedida Vários núcleos de "Segundo Sol" já se despediram das gravações da novela. Além da família, Maria Luísa Mendonça e companhia bela, também o pessoal da cozinha do restaurante da Cacau, Fabíula Nascimento. - João Cotta/TV Globo

10/08/2021

Grávida dos gêmeos Roque e Raul, Fabiula Nascimento usou as redes sociais nesta terça-feira (10) para se pronunciar sobre as denúncias contra seu cabeleireiro Bruno Dantte. Especialista em cachos, o profissional foi acusado de assédio moral por várias mulheres.

Após o estouro do escândalo, ela publicou uma mensagem que recebeu de uma mulher, ex-funcionária de Dante, que pediu para apagar uma foto em que estava o trio. "Sou ex-funcionária, estou morrendo de vergonha de um dia ter feito parte da equipe. Eu quero te pedir para apagar essa foto, não quero minha imagem associada a esse ser", disse a internauta.

Fabiula não só apagou como fez um post a favor das denunciantes. "Hoje fui surpreendida com as denúncias a respeito de Bruno Dantte. Assédio é crime. Toda a minha solidariedade às vítimas. Obrigada pelo alerta e pela coragem".

Bruno se pronunciou por meio de uma nota oficial após se afastar das atividades profissionais. "A assessoria de imprensa do empresário e cabeleireiro Bruno Dantte informa que, devido aos últimos acontecimentos, o mesmo optou por afastar-se de suas atividades e empresas por tempo indeterminado até que todos os fatos sejam esclarecidos e cessem os ataques difamatórios que lhe estão sendo indevidamente veiculados nas redes sociais. A assessoria jurídica do empresário já está tomando as medidas cabíveis e necessárias. Bruno deixa registrado que lamenta profundamente o ocorrido e que não compactua com nenhum tipo de comportamento abusivo.", diz a nota.

