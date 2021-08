Thammy Miranda, Bento e Andressa Ferreira - Reprodução

Publicado 10/08/2021 17:44 | Atualizado 10/08/2021 19:06

Andressa Ferreira voltou a sair em defesa do marido Thammy Miranda nesta terça-feira (10), após os ataques transfóbicos que ele foi vítima no Dia dos Pais. Ela publicou uma sequência de vídeos nos stories do Instagram sobre os comentários preconceituosos que o vereador sofre constantemente. "É muito repetitivo. As pessoas não têm muita criatividade, batem na mesma tecla. Quando eu e Thammy vamos viajar para fora do Brasil, para vários lugares, todas as pessoas sempre tratam ele no masculino porque elas tratam [de acordo com] o que elas estão vendo", começou Andressa.

"Aqui no Brasil acontece de ainda às vezes as pessoas tratarem no feminino por conta do passado, pela memória, pela história do Thammy, que é pública. Mas não pelo que a pessoa está vendo, porque ela vê um homem na frente dela", completou e em seguida, Andressa rebateu as críticas recebidas no último domingo (8): "Pra mim, pai é quem dá educação, amor e ajuda a construir com exemplo um ser humano de caráter, e não quem abandona, não sabe que você existe, não sabe o que está acontecendo na sua vida nem paga pensão", finalizou a modelo e empresária.