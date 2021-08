Paula Lima - Reprodução

Paula LimaReprodução

Publicado 11/08/2021 02:00 | Atualizado 11/08/2021 08:30

Musa do Corinthians, Paula Lima garante que não tem um perfil ideal de homem. "Não ligo muito para aparência, gosto é de rapazes que saibam tratar bem uma mulher". Mas, a modelo revela que não gosta de homens muito vaidosos. ''Não critico, só que as experiências que tive não foram boas. Eles ficavam mais preocupados com o corpo, musculação e dieta do que me dar atenção", lamenta.

Aliás, Paula conta que manter o corpo sarado estálonge de ser uma obsessão. "Não sou obcecada por isso.Tenho uma boa alimentação aliada a exercícios físicos. Mas me permito comer umas besteiras, Equilíbrio este é o segredo”, finaliza.