Publicado 07/08/2021 08:36

fotogaleria Rio - Juliette anunciou, na noite desta sexta-feira, que seus dias na mansão de Anitta no Rio de Janeiro estão com os dias contados. A campeã do "BBB 21" fez uma postagem em seu Instagram agradecendo à cantora e família pela hospedagem.

"E tá chegando a hora de me despedir desse lar que acolheu a mim e aos meus com tanto sentimento. Obrigada, Anitta, @Mamitcha, @machadorenan vocês foram casa e afeto. Ganhamos uma família por aqui", escreveu a advogada. Juliette e seus familiares se hospedaram na mansão de Anitta logo após o término do programa, em maio, à convite da própria cantora. Na época, a empresária chegou a fazer um pedido especial para a advogada: "Bem-vinda, Juliette! Cuida dos cachorros para mim enquanto eu estou longe".



Na última semana, Anitta respondeu a um seguidor sobre quando ela vai "expulsar" Juliette e sua equipe da mansão. "Quando eles quiserem ir embora. Minha mãe ama eles e eu também".