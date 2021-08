Marcos Mion - Divulgação

Publicado 06/08/2021 21:32 | Atualizado 06/08/2021 21:34

A Rede Globo confirmou, na noite desta sexta-feira, que Marcos Mion é o novo contratado da emissora. O apresentador assumirá o lugar de Luciano Huck, no "Caldeirão". Além disso, Mion também irá comandar alguns projetos inéditos no Multishow.

A partir do dia 4 de setembro já será possível ver Mion nas tardes de sábado da Globo. Já no canal a cabo, os projetos começarão em 2022, que incluem um reality, um programa semanal, transmissões de festivais e mais..

"Entrar para o time da Globo não é apenas um reconhecimento dos meus 22 anos de carreira como comunicador, mas sim, o maior sonho da minha vida profissional REALIZADO. Desde a honra indescritível de levar adiante o legado do ‘Caldeirão’ até comandar um formato original e inédito de reality no Multishow, a euforia de finalmente estar na maior organização de entretenimento, criação e jornalismo do nosso país é acachapante! Agradeço com todo coração a todos que torceram tanto para que isso acontecesse”, comemorou o apresentador em um comunicado enviado pela emissora.



