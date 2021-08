Kanye West ao lado da mulher, Kim Kardashian - AFP

Publicado 06/08/2021 19:58 | Atualizado 06/08/2021 20:03

A audição do novo álbum de Kanye west, ‘Donda’, foi transmitida, na quinta-feira, pela Apple Music no Estádio Mercedes-Benz em Atlanta, nos Estados Unidos. O evento teve a presença de sua ex-mulher, Kim Kardashian, com quem o rapper se divorciou recentemente.



Além de Kim, os quatro filhos do rapper também marcaram presença no estádio. Durante o evento Kanye cantou uma canção inédita, que ainda não se sabe se é “Love Unconditionally” ou “I’m losing my family”, entretanto, os fãs já supuseram que seria uma música dedicada à esposa e à família.



Durante a apresentação da música, o rapper teria rimado enquanto se ajoelhava, implorando para a esposa voltar para ele “Estou perdendo toda a minha família, querida, volte para mim”, diz o verso da música.



Em outro momento, Kanye teria sugerido que Kim ainda o amava, “mas você veio aqui para mostrar que ainda me ama”, rimava ele enquanto Kim olhava para a multidão.



No reality show de sua família, ‘Keeping Up With the Kardashians’, a empresária já havia comentado sobre a separação: “Sinceramente não acho que diria isso aqui na TV, mas não foi tipo, uma coisa específica que aconteceu em qualquer parte. Acho que foi apenas uma diferença geral de opiniões sobre algumas coisas que levaram a essa decisão e de forma alguma eu gostaria que alguém pensasse que não dei tudo de mim ou não tentei".