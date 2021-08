Zilu Godoi - Reprodução

06/08/2021

Zilu Godoi usou as redes sociais para fazer um desabafo. Morando nos Estados Unidos, a ex-mulher de Zezé Di Camargo não pode sair do país e visitar o pai, Geraldo, internado em um hospital de Goiânia. Isso porque ela precisa terminar o processo migratório para ser autorizada a fazer viagens internacionais.

Geraldo sofreu uma queda e teve o pulmão perfurado e três costelas fraturadas. Ao chegar no hospital, o pai de Zilu ainda descobriu que estava com coronavírus. "Dia dos pais se aproximando, e meu coração dilacerado em dor! Infelizmente meu pai sofreu uma queda, fraturou tês costelas e teve um dos pulmões perfurado. Ao ser hospitalizado, foi diagnosticado com Covid.... Desde então, nossa luta tem sido intensa", escreveu a mãe de Wanessa, em uma publicação no Instagram.



"Há um ano estou passando por um processo migratório aqui nos EUA, onde sou proibida de sair do país até que tudo seja finalizado legalmente. E toda essa situação me deixa ainda mais transtornada e com sensação de impotência", continuou.



"Peço que todos vocês que gostem de mim, façam suas preces e orações para que meu pai Geraldo Godoi receba um milagre! Ele foi intubado ontem, e outras pessoas da minha família também acabaram contraindo a Covid! Tenho fé em Deus que tudo esta sobre Sua Proteção, mas quero uma corrente de oração pelo meu pai e meus familiares! Agradeço ao Hospital Ruy Azeredo de Goiânia por todo apoio e acolhimento ao meu pai, em especial ao Dr. José Maria Dias de Azeredo Bastos e ao seu filho Dr. Raphael! Gratidão às orações e boas vibrações de todos. Conto com vocês", finalizou.









